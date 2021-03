Prêté par Naples jusqu’en juin 2022 avec une option d’achat fixée à 8 millions d’euros, l’attaquant Arkadiusz Milik a évoqué son avenir avec Marseille…et l’attaquant parle déjà d’un départ.

« Je suis à l’OM aujourd’hui et je ne pense qu’à l’OM. Bien sûr, j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C’est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c’est de donner 100% chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser. Dans le foot, deux mois, c’est beaucoup, et deux ans, c’est énorme. (…) Je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons. Pour l’instant, je veux me montrer ici, et je veux qu’on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom, comme d’un ‘grand attaquant' », a indiqué Milik dans L’Equipe.

Avant de juger ses débuts : « Ce sont de bons débuts, mais je ne suis pas encore à 100%. Je n’avais pas joué pendant plusieurs mois, je dois encore découvrir mes coéquipiers et trouver les automatismes. Il y a eu pas mal de problèmes depuis mon arrivée, des changements d’entraîneurs. À chaque fois, nous changeons de tactique, nous avons de nouvelles consignes. J’espère que nous arriverons très vite au niveau où nous voulons arriver. (…) Plus je joue, mieux je vais, donc j’ai besoin de jouer. Les premiers matchs ont été difficiles physiquement, ensuite j’ai pris mon rythme et maintenant c’est plus facile. J’ai toujours cru en moi. Bien sûr, les buts m’aident à me sentir mieux. Je sens que l’équipe croit en moi et je me sens important ici. »