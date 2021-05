Arkadiusz Milik a dû quitter le camp d’entraînement de l’équipe nationale polonaise à Opalenica. Le joueur de 26 ans s’est rendu en Espagne, où il doit subir des examens approfondis.

Le dernier match de Ligue 1 entre l’OM et le FC Metz a coûté cher à Arkadiusz Milik. Le Polonais a une blessure au ménisque probablement contracté lors de cette rencontre. Une blessure qui pourrait s’avérer grave.

Pendant le camp d’entraînement, Arkadiusz Milik a passé un examen IRM. Selon la presse polonaise, le diagnostic n’est pas optimiste et son cas inquiète. Par conséquent, il s’envolera, jeudi matin en direction de l’Espagne, où l’attend un médecin de confiance qui lui fera passer des examens encore plus détaillés. Rien n’est encore sûr et les diagnostics ne sont pas définitifs mais si l’examen révèle une rupture, le joueur a peu de chances de se rétablir à temps pour disputer l’Euro. Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour la sélection polonaise qui a déjà dû se séparer de plusieurs joueurs à cause de blessures inopinées, (Krzysztof Piątek, Arkadiusz Reca, Jacek Góralski et Krystian Bielik).