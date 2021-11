Buteur hier soir avec la Pologne face à Andorre lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, Arkadiusz Milik a rendu hommage à son président et son entraîneur à l’OM.

Quelques heures avant le rencontre en Andorre, l’international polonais s’est confié dans les colonnes de « Przeglad Sportowy. » Après son président, il évoque aussi son entraîneur Jorge Sampaoli. « Sampaoli est impulsif, mais en plein match. À l’entraînement ou quand je suis avec lui, c’est un type tranquille qu’on peut difficilement soupçonner d’être nerveux. Un peu plus pendant les matches, où lui apparaît une sorte de bouton qui lui permet de s’envoyer une dose d’adrénaline, ce qui le fait réagir de manière plus impulsive. Il essaie de nous expliquer certaines choses calmement. C’est aussi un homme qui voit le ballon complètement différemment des autres. Il essaie de nous expliquer certaines choses et situations à sa manière. »