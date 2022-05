Le journaliste de ‘l’Equipe’, Bertrand Latour est revenu sur l’Olympico et la victoire de l’Olympique Lyonnais en terre marseillaise sur le score de 3 buts à 0. Il revient surtout sur la performance de l’arbitre Anthony Gautier.

C’est via son compte Twitter que le journaliste n’a pas été tendre avec l’arbitre de la rencontre et expliquant qu’il a failli à sa tâche. Il ne comprends pas vraiment cette attitude et précise qu’Anthony Gautier a pris de mauvaises décisions. « Ça y est, le match est hors de contrôle. Trop de décisions injustes ou très contestables. L’arbitre a failli », a-t-il écrit. Un peu plus tôt, il avait réagi au penalty non sifflé pour les Phocéens : « J’aimerais bien avoir la discussion entre l’arbitre et le VAR, par exemple. Dembele touche le ballon du bras, et empêche le ballon de passer. Pas péno, soit. » Pablo Longoria et Jorge Sampaoli apprécieront ce message, un peu moins les Lyonnais.