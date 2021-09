Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco s’est montré plutôt inquiet pour la suite de la saison après la défaite marseillaise dimanche soir en Ligue 1 contre le RC Lens.

« Moi, l’argument physique, j’ai un peu de mal. Si l’OM est fatigué après sept semaines de compétition et huit matchs, qu’est-ce que ça va être pour la suite de la saison ? Je suis inquiet parce que j’ai vu d’autres carences et j’ai surtout vu Lens appuyer là où ça fait mal du côté de l’OM, notamment dans le dos des joueurs de couloir puisqu’il n’y a pas de latéraux. Lens a aussi appuyé sur l’impact au milieu et ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont profité des problèmes de mobilité de la défense centrale. Moi j’ai l’impression que c’est plus un problème lié à l’adversaire qui a eu les armes pour te mettre en difficulté sur des points un peu plus faibles dans ce système. » Explique le consultant sur les ondes de « RMC. »