L’Olympique de Marseille est très actif sur le mercato. Avec l’arrivée de Jorge Sampaoili à la tête de l’équipe et un président espagnol à sa tête, le club pointe l’accent sur l’Amérique du sud.

Gerson et Konrad de la Fuente présentés il y a quelques heures, l’OM ne compte s’arrêter en ci bon chemin. Proche de recruteur le jeune argentin Thiago Almada il y a encore quelques semaines, les négociations n’ont pas abouti mais le président du club olympien, Pablo Longoria ne semble pas avoir abandonné le dossier. Une information que confirme Mohamed Bouhafsi qui donne plus de détails sur l’intérêt de l’OM. « Almada a un accord avec l’OM, il veut venir mais Velez en demande beaucoup. Donc l’OM a voulu temporiser sur le dossier afin de se servir de l’intérêt du joueur. Le joueur a des intérêts de ‘Inter Milan, mais il veut une étape intermédiaire entre un très grand club européen. L’OM s’est focalisée sur Gerson depuis quelques jours, l’OM va boucler une opération mais n’est pas pressé. On n’est que fin mai. S’il faut gagner une semaine pour dépenser un million de moins c’est utile… » A révélé le journaliste. La piste manant au crack de 20 ans est donc plus que jamais d’actualité…