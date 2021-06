Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps ne serait pas forcément contre un retour de Florian Thauvin en équipe nationale dans les années, mois à venir.

Dans un entretien accordé à la « Provence » ce mardi soir, le coach tricolore évoque le cas de l’ancien marseillais et ne reste pas fermé pour un éventuel retour en Bleu. Il y a ce qui les a conduits à l’équipe de France, et ce qu’ils ont fait depuis pour espérer. Thauvin a été blessé, arrêté six mois, il y a la situation de son club. (…) Je sais ce qu’il a été capable de faire, mais en contenu ça n’a rien à voir, ça mène à des choix, par rapport à la concurrence. Flo Thauvin a gagné en expérience et en maturité, il est capable de mieux faire, l’avenir nous le dira. » Thauvin va découvrir le championnat mexicain cette saison et son nouveau club des Tigres.