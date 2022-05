Prêté à l’OM cette saison, William Saliba serait désormais dans les petits papiers du Milan AC.

Véritable patron de la défense marseillaise depuis son arrivée en prêt l’été dernier, William Saliba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le défenseur de 21 ans aimerait poursuivre sa carrière à l’OM, mais le club phocéen ne semble pas en mesure de satisfaire les exigences d’Arsenal, le club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024. Et d’après les informations du Daily Mirror, un troisième larron pourrait se pencher sur le dossier Saliba : le Milan AC.

Après avoir bouclé le recrutement du Lillois Sven Botman, le club lombard aurait jeté son dévolu sur William Saliba pour en faire le successeur d’Alessio Romagnoli, dont le contrat arrive à son terme au mois de juin prochain. Une perspective qui n’emballe pas vraiment Jorge Sampaoli, bien décidé à trouver un moyen de conserver Saliba à l’OM la saison prochaine.

« Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, à sa maturité et son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation, on a l’espoir de retenir un joueur comme lui, qui connait désormais le club et l’environnement. En plus, il possède une trajectoire similaire à celle de nos envies. Je ne sais pas si cela dépend de l’OM, du joueur ou d’Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier », a confié l’entraîneur marseillais ce jeudi en conférence de presse.