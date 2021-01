Toujours à la recherche d’un attaquant l’Olympique de Marseille pense à Andy Delort, le buteur du Montpellier Hérault. Malgré tout ce dernier se semble absolument pas réceptif.

Dans une interview accordée à la chaîne « Téléfoot », l’attaquant du MHSC est revenu sur son avenir et n’envisage pas de quitter La Mosson de si tôt. « J’aime le club aussi. J’ai envie de rester, le club aussi. On va voir ce qui se passe. J’ai dit qu’on ne peut rien prévoir dans le football. Du jour au lendemain, tu peux avoir une offre que le président ne peux pas refuser. Mon objectif, c’est d’être européen avec Montpellier et j’espère remplir ma mission, avant que je ne parte ou que je finisse ma carrière à Montpellier. » Déclare l’ancien Toulousain. L’OM va devoir chercher ailleurs pour trouver sa perle rare.