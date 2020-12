Alors que le coup d’envoi officiel du prochain mercato aura lieu le 2 janvier prochain, André Villas-Boas et la direction du club de l’OM sont dans les starting-blocks à l’idée de recruter un nouveau numéro 9 à Marseille en guise de doublure de Dario Benedetto, après la mauvaise pioche Luis Henrique.

Quasiment muette sur la scène européenne en Ligue des Champions et bien qu’elle soit efficace sur les pelouses de Ligue 1, l’attaque de l’Olympique de Marseille est un secteur largement améliorable du jeu phocéen. Même s’il a délivré une grosse partition ce week-end lors du succès au Vélodrome contre Monaco (2-1), Dario Benedetto est moins tranchant que la saison dernière. L’Argentin et Florian Thauvin ont besoin de renfort pour cette seconde partie de saison 2020-2021.

Le coach de l’OM, André Villas-Boas, a déclaré en conférence de presse que le prochain mercato hivernal allait être synonyme de chantier dans le secteur offensif. « On va regarder ce que le mercato peut offrir. On continue de regarder. Benedetto se trouve dans une bonne période. Mais si quelque chose lui arrive, on doit avoir plus d’options que Valère Germain. Alors oui, on va regarder ».