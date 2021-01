En délicatesse dans le secteur de l’attaque avec un Dario Benedetto moins tranchant qu’à l’accoutumée, l’OM a besoin d’un réservoir de joueurs pour renforcer son armada offensive. Les dirigeants comptent bien dénicher un numéro 9 durant ce mercato hivernal. Parmi les rumeurs qui circulent, le coach marseillais André Villas-Boas a fait taire celle autour de Gaëtan Laborde.

Ce lundi, le technicien portugais a fait une mise au point concernant les recherches actives d’une doublure pour Dario Benedetto lors du mercato d’hiver. Par la même occasion, AVB est revenu sur la rumeur autour de l’attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde qui serait dans les petits papiers de l’OM.

« Avant un match contre Montpellier, ce n’est pas très juste de faire une telle demande. Bien évidemment, il a marqué beaucoup de buts et se trouve dans un excellent moment. Ce n’est pas gentil (par rapport à Montpellier, ndlr) de parler de lui là. Dans tous les cas, c’est un joueur qui a un coût élevé par rapport à son transfert et notre mercato sera plus lié à des prêts que des investissements » a indiqué Villas-Boas.

Avec un portefeuille limité, l’OM ne semble donc pas en mesure de passer à l’attaque pour Laborde, estimé à 15 millions d’euros par le MHSC.