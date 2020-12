En conférence de presse, André Villas-Boas, l’entraîneur phocéen, a évoqué le prochain mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Un mois de janvier qui s’annonce mouvementé pour l’OM.

« Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (…) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. Si je crains des départs importants ? Non, je ne pense pas, mais on n’a pas cette information en ce moment. En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non. (…) Les joueurs prêtés (Balerdi, Cuisance), il va falloir pour nous la saison prochaine réfléchir à soit les acheter, soit convaincre leur club à prolonger le prêt d’une saison », a indiqué le coach de l’OM en conférence de presse. A retrouver en vidéo ci-dessous.