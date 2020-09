L’entraîneur de l’OM s’est exprimé sur les différents mouvements à venir dans le cadre du mercato. Et il confirme : un bon nombre de joueurs sont sur le départ.

“Aucun départ des cadres ? C’est possible. On cherche des sorties pour des joueurs : Kostas Mitroglou, Christopher Rocchia, Florian Chabrolle. Pour les autres, on n’a pas d’offres et on ne cherche pas à les vendre. Si des offres arrivent et qu’elles sont intéressantes pour les trois parties, on verra. Mais pour l’instant, rien. (…) J’espère, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, faire arriver l’attaquant qu’on a choisi. Sur ce mercato ? Oui j’espère, si tout se passe bien. Une piste chaude ? Je ne sais pas (rires). En Allemagne ? Non. El Bilal Touré ? Ce n’est pas possible, on était intéressé par lui. Il était dans notre liste déjà l’an dernier, même quand il a démarré pour Reims. C’est difficile, un joueur intéressant que j’apprécie beaucoup mais ce n’est pas lui.”