En février dernier, l’entraineur Portugais André Villas Boas a décidé de quitter son poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille après de nombreuses divergences avec sa direction.

Auteur d’une première saison 2019-2020 exceptionnel où il a réussi à qualifier l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. André Villas Boas a connu de nombreuses difficultés cette saison. Auteur d’un début de saison compliquée avec une campagne de Ligue des Champions catastrophique, il a décidé de démissionner à l’issue du mercato d’hiver. Il explique les raison dans The Athletic : « L’une des choses qu’on s’était dites entre nous c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach. Nous étions en janvier (2021) et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Nous rations toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Et le lendemain je me réveille et nous avons signé Ntcham. Ntcham ! Je n’ai pas dit oui à Ntcham. Nous n’avons pas eu de conversation avec moi disant que j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti. »