A la veille de la réception de Porto au Vélodrome à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions, André Villas-Boas est revenu, en conférence de presse, sur le naufrage de son équipe lors de cette campagne européenne, en abordant également la suite.

Alors que le rendez-vous face à Porto approche à grands pas au Vélodrome, l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, est revenu sur le début catastrophique des Phocéens dans cette campagne européenne 2020-2021 et sur les motifs d’espoir pour la suite. Les Marseillais ne seraient-ils pas finalement satisfaits de décaler en Ligue Europa ? « Ça peut être bien. Mais cette expérience européenne, avec tous les rêves qu’on a eus la saison dernière, ça nous a fait du mal finalement. L’objectif est de faire mieux et après de voir ce qu’il se passe en Ligue 1. Si on sort de ce cauchemar européen, ça peut être mieux aussi, par rapport au championnat et à son calendrier surchargé »

Dernier de son groupe, l’OM est à trois unités de l’Olympiakos, six de Porto et neuf de Manchester City.