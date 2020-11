L’entraîneur marseillais André Villas-Boas est attaqué depuis plusieurs semaines par l’ensemble des consultants du PAF.

C’est la mode de taper sur l’entraîneur marseillais André Villas-Boas ! Le coach marseillais connaît une période plus difficile avec l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions et au niveau de sa communication. Lors de son arrivée à l’OM, le Portugais était considéré comme un professionnel de la communication. Un an plus tard, comme Jérôme Alonzo, beaucoup de consultants critiquent « AVB ».

« Prenez tous les coachs de Marseille depuis 20 ans, ils ont tous pété les plombs aussi. Je me souviens d’interviews de Villas-Boas il y a un an et demi : tout beau, tout bien rasé. Put…, aujourd’hui, on dirait un berger corse ! Et recherché en plus ! », a indiqué Jérôme Alonzo, ancien portier du PSG et consultant L’Equipe, dans les colonnes du journal Le Parisien.