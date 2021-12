Football club de Marseille est revenu sur la prestation d’Amine Harit ce week-end lors de la défaite 2 buts à 1 face au Stade Brestois en Ligue 1.

Un Amine Harit qui manque de consistance selon le site spécialisé sur le club phocéen. « Harit, pas (encore ?) assez consistant… Titularisé pour la seconde fois de suite dans le couloir droit, il a été dangereux sur un centre pour Gerson en début de match. Il a ensuite eu du mal à exister même si sa technique de conservation de balle est un atout. Il avait tenu 45 minutes face à Nantes, cette fois il a disparu plus rapidement. Sampaoli l’a remplacé à la 57e minute par Lirola. Le joueur prêté par Schalke 04 a besoin de retrouver le rythme après un période sans jouer, il devra être plus consistant et efficace…«