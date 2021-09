Dernière recrue de l’OM cet été, Amine Harit a raconté face aux médias les dessous de son arrivée quelque peu rocambolesque sur la Canebière.

De retour en Ligue 1 cette saison, Amine Harit s’est déjà illustré en marquant son premier but sous les couleurs de l’OM ce week-end face à Rennes (2-0). Formé au FC Nantes, le Marocain a profité de son passage en conférence de presse après la rencontre pour revenir sur son transfert. Pisté depuis un moment par Pablo Longoria, le milieu offensif de Schalke 04 est arrivé en prêt à Marseille dans les dernières heures du mercato estival, après avoir reçu le feu vert de la DNCG.

« J’étais à l’hôtel, j’attendais juste une décision. Après, voilà, ça a pris cette tournure-là. Le fait que certains joueurs se soient désignés pour baisser, reporter ou je ne sais pas comment ça se passe, c’est touchant, voilà. C’est quelque chose qui montre qu’on a un groupe solidaire, un groupe qui vit bien et logiquement, je les ai remerciés. Aujourd’hui, on peut voir que ça roule très bien et j’espère que ça va continuer comme ça jusqu’à la fin de saison. »