Buteur avec l’OM lors de la victoire 2 buts à 0 face au Stade Rennais il y a quelques journées, Amine Harit retrouve peu à peu du temps de jeu. Malgré tout, c’est insuffisant pour être appelé en sélection.

Présent en conférence de presse à Marseille, l’international marocain est revenu sur non sélection et se confie. S’il est forcément déçu de ne pas rejoindre les Lions de l’Atlas, il respecte les choix de son sélectionneur Vahid Halilhodžić. « Concernant la sélection, je respecte les choix du coach. Cela fait quelques temps que je suis plus sélectionné tout comme d’autres joueurs importants, mais je n’ai pas mon mot à dire sur ça. Aujourd’hui, je suis vraiment concentré sur l’OM et retrouver mon meilleur niveau et apporter à l’équipe ce que je sais faire car je ne suis pas à 100% de mon niveau. Mon objectif, c’est Marseille, c’est pas la CAN. »