L’OM se rend en Suisse pour affronter le FC Bâle en huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence ce jeudi soir. Et Denis Balbir espère que Jorge Sampaoli fera confiance à son jeune talent marocain Amine Harit.

« A Brest, beaucoup de joueurs ont été excellents. Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder bien sûr… Mais aussi Amine Harit, remplaçant désigné de Payet et qui devrait pouvoir enchaîner contre Bâle en Coupe d’Europe jeudi. Pour être totalement transparent, j’avais un peu oublié la présence de l’ancien Nantais dans l’effectif. C’est vrai qu’il s’agit d’un joueur de talent, fin, élégant, qui évolue dans un registre technique qui manque parfois à Marseille dans le cœur du jeu… A Brest, il a repris confiance et a montré qu’il pouvait être un bon remplaçant à Payet. Comme il s’est économisé malgré lui, Harit arrive frais sur la fin de saison. Il peut être l’homme qui tombe à pic, la bonne surprise. » A expliqué le journaliste qui voit Harit être en mesure de faire une très grosse fin de saison et un gros match face aux Suisses. Réponse ce jeudi à partir de 18 h 45.