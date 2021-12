Week-end compliqué pour Amine Harit, qui n’a pas vraiment su peser sur le jeu marseillais.

Dernière recrue de l’Olympique de Marseille cet été, Amine Harit ne semble toujours pas faire l’unanimité. Titulaire samedi soir contre Brest (1-2), le Marocain n’a pas vraiment réussi à pallier l’absence de Cengiz Ünder. Frustrés par sa prestation, nos confrères du FCM lui ont attribué un petit 4/10, reflet d’un match pas au niveau.

« Harit, pas (encore ?) assez consistant… Titularisé pour la seconde fois de suite dans le couloir droit, il a été dangereux sur un centre pour Gerson en début de match. Il a ensuite eu du mal à exister même si sa technique de conservation de balle est un atout. Il avait tenu 45 minutes face à Nantes, cette fois il a disparu plus rapidement. Sampaoli l’a remplacé à la 57e minute par Lirola. Le joueur prêté par Schalke 04 a besoin de retrouver le rythme après un période sans jouer, il devra être plus consistant et efficace… »