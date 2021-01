Le défenseur marseillais laisse planer le doute au sujet de son avenir au club.

Alors que son contrat avec l’Olympique de Marseille se termine cette saison, Jordan Amavi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Interrogé dans les colonnes de France Football ce lundi, le latéral olympien a laissé planer le doute au sujet de la suite de sa carrière. « Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance. »

En grande difficulté financière, le club phocéen aura tout intérêt à prolonger son joueur la saison prochaine, à moins de trouver la perle rare à prix cassé. Pablo Longoria a déjà tenté le coup avec le Japonais Yuto Nagatomo, recruté l’été dernier. Un échec cuisant que le directeur sportif tentera de ne pas reproduire.