D’après les résultats d’une première enquête menée par le journal Le Parisien, le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez n’aurait pas proféré d’insultes racistes à l’encontre de Neymar lors du Classico.

Si une scène a bien retenu l’attention de tous le week-end dernier lors du Classico de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (0-1), c’est bien l’altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Après cet échange musclé, le Brésilien a même accusé l’ancien défenseur de Villarreal de lui avoir lancé des propos racistes. Une version des faits que le journal Le Parisien a tenté d’éclaircir en faisant appel à un expert en lecture labiale hispanophone.

Et après plusieurs visionnages méticuleux de la scène entre les deux hommes, Francisco Miguel Mendoza Vela en est arrivé à la conclusion qu’Alvaro Gonzalez n’avait pas proféré d’insultes racistes à l’encontre de Neymar. « Les échanges entre Neymar et Alvaro se résument surtout à des insultes et des menaces, sans grand intérêt et a priori juste condamnables par la morale », a-t-il précisé. Pour le verdict de la commission de discipline de la LFP, il faudra maintenant attendre au moins trois semaines…