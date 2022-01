Annoncé sur le départ pour bordeaux lors de ce mercato hivernal, Alvaro Gonzalez pourrait finalement rester à Marseille durant l’hiver. Et tout cela à cause du Stade Rennais.

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille aurait pris la décision de rester au club pour le moment et ne pas rejoindre les Girondins de Bordeaux. Intéressé par l’intérêt des Girondins, le joueur espagnol n’a pas vraiment apprécié la dernière très lourde défaite du club au scapulaire face au Stade Rennais et le score de 6 buts à 0 dimanche après-midi. Du coup, c’est plutôt vers l’Espagne que devrait se situer son avenir et pourquoi pas au FC Valence. Affaire à suivre…