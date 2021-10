Titulaire hier soir en championnat lors du match nul 1-1 face à l’OGC Nice, Alvaro Gonzalez a été très moyen et il n’est pas tendre avec lui-même.

Si le défenseur central espagnol a pointé du doigt sa performance, il a tout de même évoqué sa relation avec Pau Lopez qu’il connaît bien, après un passage à l’Espanyol de Barcelone en début de carrière. « Je ne suis pas content. Cela fait longtemps que je n’avais pas été titulaire, j’ai mal joué au début et je suis responsable sur le premier but. Cela a été difficile pour nous, pour moi, mais on a mieux fini la première période et on a été intéressants en seconde période, ils ont eu peu de situations. Le résultat n’est pas si mauvais pour nous. On gagne peu en ce moment, mais on a des adversaires difficiles et on a quand même eu des occasions face à la Lazio, Paris ou ce soir. Comme Steve (Mandanda), Pau Lopez est un très bon gardien. J’avais déjà joué à ses côtés en Espagne il y a six ans (à l’Espanyol Barcelone), nous n’avons pas besoin de nous parler, on se comprend bien. » Déclare l’ancien de Villarreal.