Troisième ou quatrième roue du carrosse derrière des nouvelles recrues défensives, Alvaro Gonzalez est à sa place. Julien Cazarre l’affirme, Alvaro Gonzalez est une fraude.

Julien Cazarre est de retour. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’humoriste et grand fan du Paris Saint-Germain s’en est pris ouvertement à Alvaro Gonzalez. Selon lui, le défenseur espagnol marseillais surjoue son amour pour l’OM pour effacer ces performances loin d’être au niveau : « Alvaro ! Il se dit : « Je ne suis pas très bon, limite nul, mais je vais surjouer le côté marseillais pour être aimé par les supporters. » Il est capable de manger une bouillabaisse juste pour son compte Instagram et il n’y a pas un jour où il n’embrasse pas l’écusson de l’OM. C’est tellement gros que t’as l’impression que demain il va prendre l’accent marseillais, lire Pagnol en buvant une mauresque au bar Chez Nénesse et qu’il va appeler son fils Marcel. Lui va être très bon pour moi ! »