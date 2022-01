Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur la situation et l’avenir de son défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez.

Pablo Longoria, président de l’OM, ouvre la porte à un départ d’Alvaro Gonzalez: « On avait l’intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s’adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J’ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. » Rappelons que le club marseillais pourrait accepter un départ de l’ancien joueur de Villarreal et pourquoi pas vers un retour au FC Valence en Liga.