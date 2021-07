Le défenseur central espagnol motive à 100% les troupes avant le début de la saison le week-end prochain. « Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Le staff est là pour bâtir l’équipe la plus forte possible. Les joueurs qui restent ici, comme Payet, Mandanda ou moi, on est là pour mettre à l’aise les nouveaux. Cette année, on va essayer de faire le mieux possible. L’accueil du public ? Pour l’OM, avoir des supporters c’est le plus important. De voir le Vélodrome sans supporter c’est difficile. On va profiter cette saison. Sur le terrain, on connaît le coach. On va prendre des risques et on va profiter avec le ballon. On va jouer tous les matchs pour la victoire. » A annoncé l’ancien joueur de Villarreal.