Jérôme Alonzo milite plus que jamais pour que Jorge Sampaoli offre une place de titulaire Steve Mandanda qu’il trouve bien plus efficace que Pau Lopez qui est devenu le gardien titulaire de l’OM.

Ancien portier du Paris Saint-Germain, il pense que Mandanda n’a absolument rien à envier à son concurrent à ce poste et il espère le voir titulaire pour la fin de cette saison. « Je ne connaissais pas Pau Lopez avant son arrivée cet été. J’ai découvert un gardien intronisé de manière arbitraire sans aucune logique sportive. J’ai trouvé ça injuste sportivement. Lopez est un bon gardien, mais je reste persuadé que Steve est meilleur. Pau ne m’a pas encore convaincu. Il a avoué se considérer comme un gardien lambda dans le jeu au pied, alors qu’on ns l’avait vendu comme un libero. Il joue 8 m + haut que Steve, OK, mais je n’ai pas l’impression que son jeu au pied fait progresser l’équipe. J‘ai vu tous les matches de Steve : il a un excellent jeu au pied. Avec l’âge, il a un peu reculé, il sait que sur 20 mètres il ne peut plus aller aussi vite qu’avant. Il a adapté son jeu avec son âge de manière remarquable. Je ne dis pas que Pau Lopez est un mauvais gardien ; je dis juste que sur mon échelle de valeurs Steve Mandanda est meilleur. Je veux tout de même donner du crédit à Pau Lopez pour avoir répondu à toutes les attentes nées du contexte. » A confié Alonzo.