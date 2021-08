Avec 10 joueurs arrivés au club, l’Olympique de Marseille a fait sa révolution au cours de ce mercato. Il n’a pas eu Thiago Almada, l’une de ses priorités. Mais ce n’est pas si grave…

Concernant le jeune argentin Thiago Almada, le club phocéen semble avoir quelque peu lâché l’affaire et selon Mourad Aerts ce n’est pas plus mal. « Almada est plus jeune que Fulgini et Adli, c’est peut-être pour cela qu’on se dirige vers ce genre de joueur. Mais dans tous les cas ça ne me semble pas être la priorité à l’heure actuelle d’aller chercher Thiago Almada. Je l’ai vu un petit peu jouer. C’est un petit Argentin dribbleur qui a joué sous les ordre de Heinze, dans un système bielsicte où il a été mis en avant car ce sont des systèmes qui font la part belle aux joueurs offensifs. Il a montré de belles choses, mais aussi de moins belles hors du terrain ne l’oublions pas. C’est peut-être pour ça qu’il a aussi peu de clubs. On en fait beaucoup car c’est exotique. » A lâché un des nombreux spécialistes qui suit l’OM nuit et jour.