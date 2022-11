Star offensive tant attendue, Alexis Sanchez semble être en deçà des attentes de certains experts et observateurs de l’Olympique de Marseille.

« Je trouve dans l’ensemble que ce n’était pas un grand match, on ne se souviendra pas de cet Olympico. La première mi-temps est vraiment convaincante et finalement je trouvais que y avait beaucoup d’alarmisme ces derniers temps à l’OM parce que les résultats n’étaient pas là : ce n’était pas si catastrophique que ça au niveau du jeu et pour une fois la logique a été respectée quand on voit Ajaccio… C’est un mauvais match mais si on le rejoue plusieurs fois on finit par le gagner. Est-ce qu’on peut vraiment parler de situation de presque crise avant Lyon ? Pas tant que ça surtout au niveau du jeu : Lyon n’était pas en forme physiquement, pas au point tactiquement, c’était le quatrième match que coachait Laurent Blanc. C’est une logique respectée parce qu’ils étaient bien inférieurs à l’OM qui doit gagner plus largement si les faits de jeux jouent en sa faveur. Si tu as un véritable attaquant, parce que bon, Alexis Sanchez fait un bon match dans l’attitude, tactiquement aussi il vient jouer mais je trouve qu’il ne marque pas assez et ça serait beaucoup plus rassurant s’il marquait plus. Il gagnerait à avoir un autre attaquant à ses côtés qui soit plus buteur qu’Alexis à moins qu’il décide de jouer pur neuf », a déclaré Diego Calmard dans des propos accordés à Débat Foot Marseille.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a pourtant les faveurs d’Igor Tudor. Depuis le début de la saison, le Chilien de 33 ans a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues pour 6 buts au compteur. Un bilan contrasté pour certains, prometteur pour d’autres.