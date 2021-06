Toujours du côté de l’Olympique de Marseille pour le moment, Dario Benedetto prend du bon temps et profite de ses vacances comme il se doit.

Sous contrat avec le club olympien jusqu’en 2023, l’attaquant argentin pourrait quitter la cité phocéenne dans quelques semaines et jouer avec une autre équipe. Pour l’heure, il se repose et tente d’évacuer une saison très délicate. Et l’ancien chouchou de la Bombonera se lâche. Connu pour ses tatouages et son crâne rasé, il a essayé un nouveau style capillaire et en toute honnêteté, ça fait bizar. Benedetto opte pour les cheveux bouclés et voyez plutôt le résultat dans cette photo avec, selon toute vraisemblance son frère.