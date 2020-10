Souvenez-vous au cours de l’été, l’Olympique de Marseille a été au centre de l’actualité avec notamment l’affaire du rachat autour du duo Mourad Boudjellal – Mohamed Ayachi Ajroudi.

Invité sur le plateau “d’Europe 1”, Louis Acariès remet sur la table l’histoire du rachat et explique que Mohamed Ayachi Ajroudi n’aurait pas abandonné le projet de rachat du club olympien. L’homme d’affaire tunisien serait même en contact avec le propriétaire actuel Frank McCourt.

“Le projet n’est pas fini, il est dans les tuyaux. Je sais très bien que Mourad (Boudjellal) discute avec Monsieur Ajroudi. Croyez-moi : ils sont en contact, peut-être pas Mourad mais Monsieur Ajroudi avec Frank McCourt. Mais ça ne se dit pas au grand public, il y a eu tellement de problèmes”, a assuré Louis Acariès selon les propos relayés par Foot Mercato.

Ajroudi veut prendre son temps

L’ancien boxeur a également confirmé que l’homme d’affaire tunisien prend son temps et ne souhaite pas se précipiter dans cette éventuelle vente. “On est dans des jours assez noirs. Pourquoi acheter un club alors que vous ne pouvez pas faire venir de spectateurs au stade et que les droits télé ne sont pas versés ? Il faut laisser passer du temps pour que tout s’arrange. Le dossier n’est pas bouclé”. Selon lui, l’histoire avec MediaPro et la période de covid seraient donc un vrai frein dans ce dossier.