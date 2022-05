L’OM sera fixé le 9 juin sur son interdiction ou non de recruter par rapport à l’affaire Pape Gueye.

Les Marseillais sauront s’ils pourront recruter la veille de l’ouverture du marché des transferts. Le Tribunal Arbitral du Sport apportera une réponse au club phocéen le 9 juin. Pour rappel, Pape Gueye s’était engagé en avril 2020 avec le club Anglais de Watford avant de dénoncer son contrat à cause de son agent et de le rompre. L’international sénégalais s’est engagé par la suite à l’OM, ce qui a provoqué la colère des dirigeants anglais qui ont assigné le club phocéen en justice. Marseille avait était condamné à verser 2,5 millions d’euros à Watford et a été interdit de recrutement pour deux mercatos consécutifs. Les Marseillais avaient immédiatement saisi le TAS, qui a suspendu la sanction le temps d’instruire le dossier.