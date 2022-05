L’Olympique de Marseille accueille le RC Strasbourg ce samedi soir pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un match qui peut permettre aux hommes de Jorge Sampaoli de décrocher une place en Ligue des champions et Walid Acherchour a tenu à rendre hommage au coach phocéen pour son travail réalisé cette saison.

Sur les ondes de ‘RMC’ il a dressé les louanges pour Jorge Sampaoli et trouve que l’entraîneur argentin a relevé le défi pour sa toute première saison sur le banc en Ligue 1. « Je trouve que cette saison, on peut lui reprocher beaucoup de choses sur le terrain. Tout n’a pas été parfait. Il a reconnu plein d’erreurs, comme Harit, pendant la saison. Mais à chaque fois qu’il a pris la parole, je trouve qu’il est d’une lucidité… Sur son cas personnel, sur l’OM, sur les joueurs… Même sur le cas Milik, où il y en a beaucoup qui ont voulu les confronter. J’ai lu une interview de Milik, récemment, où il explique que cette saison avec Sampaoli va lui servir. Je trouve quand même qu’il a souvent tout bon. » Explique-t-il.

Avant de conclure : « Il est très lucide sur les limites de l’effectif. Pour moi, il surperforme avec cet effectif. Je me rappelle, j’ai fait les After de l’été, personne ne voyait l’OM sur le podium. On avait dit que l’OM, c’est l’inconnu. Est-ce que ça va fonctionner ? Il ne faut pas l’oublier. »