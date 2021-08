D’après La Provence, le capitaine de l’OM s’est bien exprimé par visio-conférence, mercredi soir, afin de défendre la position du vestiaire phocéen. Selon un témoin, « il a été au-dessus du lot et même les dirigeants niçois l’ont salué ». Le portier n’aurait pas fait de différence entre les joueurs de l’OM et ceux de Nice. Il aurait souligné que « la sécurité des 22 acteurs n’était pas assurée, et que les jets de projectiles avaient démarré bien avant l’interruption de la partie ». Sa position a été soutenue par l’UNFP.