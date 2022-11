Pablo Longoria (36 ans) s’est confié à Marca. L’Espagnol n’imagine pas de défi plus motivant qu’être président de l’OM.

Dans la cité phocéenne, Pablo Longoria a apporté de la jeunesse ! À 36 ans, le président espagnol de l’OM est très surveillé dans son pays, il s’est confié à Marca sur sa situation à Marseille, “Quand j’ai commencé comme scout, mon objectif était d’être le meilleur d’Espagne, d’être responsable des scouts, puis le meilleur directeur sportif (…). Mais qu’y a-t-il de plus extraordinaire que d’être président ? Je ne sais pas ? Qu’est-ce qui pourrait me motiver davantage que d’être président de ce club ? C’est très difficile de trouver un niveau de motivation plus élevé au quotidien“, a affirmé Pablo Longoria.