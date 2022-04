L’attaquant de l’Olympique de Marseille Cédric Bakambu est revenu sur le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence disputé ce jeudi face au PAOK Salonique et il dévoile au grand jour, les ambitions de l’OM pour la suite de la compétition.

Après la rencontre, l’ancien buteur du Beijing Guoan s’est confié sur la suite et il ne se démonte pas. Aujourd’hui, remporter la Ligue Europa Conférence est un objectif. « Il ne faut pas minimiser, ça reste une Coupe d’Europe. On joue tous les matchs pour les gagner On est à deux matchs d’une finale, j’espère qu’on saura aller au bout. Il faut prendre match par match. Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire. Dès le début de la compétition, le coach et le président nous l’ont dit (qu’il fallait essayer de la gagner, ndlr). Comme on l’a vu ce soir, ce sont des grosses ambiances. En demi-finale, le club de Ligue 1 devra sortir un gros morceau, le Feyenoord Rotterdam qui est venu à bout du Slavia Prague.