Désireux de se renforcer en attaque, l’OM prospecte du côté du Stade de Reims. Si Boulaye Dia (24 ans) est aujourd’hui un profil qui plaît aux dirigeants, ces derniers souhaitent plus se tourner vers El Bilal Touré (19 ans) annoncé comme une promesse du SDR.

Meilleur buteur du championnat de France, Boulaye Dia s’éclate sous le maillot rémois et bon nombre d’équipes semblent aujourd’hui s’intéresser à lui. Comme le précise Constant Wicherek, un journaliste de « Foot mercato », l’OM préfère s’attaquer à l’attaquant international malien El Bilal Touré. Malgré tout, le prix demandé par son club semble hors de portée pour l’OM surtout dans la situation actuelle.

« C’est clair que l’OM va recruter un attaquant en hiver. Boulaye Dia ça a été une piste, et on sait qu’il a un bon de sortie, Jean-Pierre Caillot l’a confirmé. Mais honnêtement avec Reims cet été le seul nom dont on a parlé c’est El Bilal Touré. Sachant que la piste Boulaye Dia s’est vite effacée depuis le début du mercato. Mais l’OM visait plutôt El Bilal Touré. Mais ce joueur est prévu pour être la plus grosse vente de Reims aux alentours de 20-25 millions d’euros ». A expliqué le journaliste pour « DFM. » Une somme qui paraît difficilement envisageable pour un club en déficit. Affaire à suivre…