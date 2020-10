Des dix joueurs arrivant en fin de contrat à l’issue de la saison 2020-2021, l’Olympique de Marseille n’envisage d’en prolonger que deux.

Il s’agit de Jordan Amavi et de Florian Thauvin. Pour le reste, l’OM ne fera aucune proposition, ce qui laisse à penser que ces joueurs quitteront le club libre. On pense en particulier à Valère Germain et Kostas Mitrouglou. Le club phocéen voulait vendre ces deux attaquants trentenaires, mais ne trouve pas preneur.

Deux autres trentenaires, seront volontairement laissés libres, Yuto Nagatomo qui n’a signé qu’un contrat d’un an et Yohann Pelé qui fête ses 37 ans et pourrait se diriger vers la retraite.

Le cas des jeunes et plus problématique. Lucas Perrin, 21 ans, Christopher Rocchia, 22 ans, Florian Chabrolle, 22 ans et Saïf-Edddine Khaoui, 25 ans, jouent peu. Le club n’a plus le luxe de conserver sous contrat ce type de profils… au risque de laisser partir des jeunes pousses susceptibles de flamber ailleurs à l’avenir…