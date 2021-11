Recruté à Marseille en provenance de Flamengo cet été pour la somme de 25 millions d’euros, le milieu de terrain brésilien Gerson n’aurait finalement pas coûté ce prix aux dirigeants phocéens.

Selon les éléments publiés par « Lance », le club olympien s’est entendu avec Flamengo pour le transfert du milieu de terrain pour une indemnité de 20,5 millions d’euros, payable en plusieurs fois. Pour le moment, seuls 5 millions d’euros ont été versés au club de Serie A brésilienne et il en reste 14,5 millions encore à offrir. Pour le moment, le joueur de 24 ans est dans le dur sous les ordres de Jorge Sampaoli même s’il faut noter une progression intéressante depuis quelques matchs. Il a participé à 14 matchs, inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives, depuis son arrivée à l’OM.