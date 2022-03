Convoité par Newcastle United, Duje Caleta-Car est désormais devancée par Diego Carlos. L’OM peut faire une croix sur les 25 millions d’euros espérés et attendus.

En grand besoin de liquidités et après avoir fait une croix sur les indemnités de départ de Boubacar Kamara, l’OM pensait pouvoir compter sur un départ prochain de Duje Caleta-Car mais il n’en est rien. Cible de longue date des Magpies, le Croate n’est plus leur priorité depuis que l’écurie britannique a été rachetée par de richissimes propriétaires. Un énorme manque à gagner pour Pablo Longoria qui voit 25 millions d’euros prendre leur envol.

Selon les informations de Marca, Duje Caleta-Car est loin, très loin dans la liste des convoitises de Newcastle qui souhaite désormais miser sur Diego Carlos ou sur Sven Botman. Un véritable coup dur pour les finances olympiennes qui auraient besoin d’un joli coup de fouet. Des convoitises en berne qui devraient ravir le principal intéressé, agacé par les multiples rumeurs qui l’entourent.

« Chaque mercato, c’est pour moi! A chaque fois, les journaux parlent de moi si je pars ou non. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas au sujet de mon avenir. Il faut trois parties pour trouver un accord et ça n’a pas été le cas. L’été, c’est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l’été prochain sur le mercato mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien n’avoir gagné. (…) Chaque mercato, c’est pour moi. J’ai entendu: ‘il va partir ça’, ‘le club ne veut pas’. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d’être dans ce club. J’ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclus. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l’OM« , a déclaré Duje Caleta-Car en conférence de presse avant la rencontre entre l’OM et le FC Metz.