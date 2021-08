L’ancien défenseur de l’OM Stéphane Sparagna est revenu sur le cas Boubacar Kamara, toujours très convoité en Europe.

Si l’on exclut les cas de Florian Thauvin, Hiroki Sakai ou encore Valère Germain, qui ont quitté l’Olympique de Marseille cet été en fin de contrat, le club phocéen n’a pas enregistré de départ pendant ce mercato. Pourtant plusieurs Marseillais sont très convoités, comme le jeune Boubacar Kamara (21 ans) qui intéresse Chelsea, le Milan AC ou encore Newcastle. L’un de ces clubs aurait d’ailleurs transmit une première offre avoisinant les 12 millions d’euros. Un montant très faible, mais sur lequel l’OM ne devrait pas cracher selon Stéphane Sparagna.

« Ils sont rigolos mais ils ne le laissent pas partir à l’OM. Soit tu prolonges soit tu pars mais pourquoi ils n’acceptent pas les 12M€ ? (…) Avec le marché actuel… Il y a eu le COVID, plein de trucs. (…) C’est un jeune joueur, beaucoup de gros clubs européens sont derrière lui. Ils vont attendre qu’il soit en fin de contrat pour le prendre libre. Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre. Financièrement, tu as la prime à la signature et le salaire qui est plus élevé parce qu’il n’y a pas de transfert à la différence d’un achat. Kamara, je comprends qu’il ne veuille pas prolonger. C’est sûr, ça ne plaît pas aux supporters ni au club mais son intérêt personnel c’est de partir libre. »