L’Olympique Lyonnais peut-il être champion ? Si la réponse semble être « cette saison non », Claudio Caçapa, entraineur adjoint à Lyon a avoué que Peter Bosz vivait mal cet écart entre son club et le PSG. L’objectif de l’entraîneur néerlandais serait en effet de concurrencer Paris à terme et de lutter pour le titre.

« On a toujours dans le club l’envie d’être champion à nouveau. Quand Peter Bosz est arrivé, il m’a dit qu’il voulait être champion. Ce groupe est en train de découvrir que tout est possible si tu travailles bien et que tu donnes tout. J’espère très vite retrouver le chemin des titres avec l’Olympique Lyonnais » a avoué l’entraîneur adjoint de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais Cláudio Caçapa.