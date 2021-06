Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas était sur le plateau de l’émission Olympique-et-Lyonnais, l’occasion pour lui de revenir sur la saison de son de son équipe. Une saison décevante qu’il a encore du mal à digérer.

Les gones ont terminé à la quatrième place du championnat de France. Après une année sans coupe d’Europe, ils joueront la Ligue Europa alors qu’ils auraient pu disputer les barrages de Ligue des Champions s’ils n’avaient pas perdu contre l’OGC Nice (3-2). Une défaite que le président Jean-Michel Aulas n’accepte toujours pas : « C’est un drame. C’est une des rares fois où j’ai eu envie d’arrêter. Franchement. Parce que jamais je n’aurais imaginé qu’on perde ce match. J’ai eu l’impression que les joueurs de Nice avaient gagné la Coupe du monde alors qu’ils jouaient pour rien. C’était impensable qu’on puisse perdre ce match. Ça a été très dur. Les réflexions et les réactions de Rudi Garcia dans la presse à partir du lundi ont peut-être servi à une chose, c’est me rendre à nouveau combatif. Parce que c’était tellement injuste. »

Que les supporters de l’OL se rassurent malgré cette envie passagère, Jean-Michel Aulas annonce vouloir arrêter lorsque son équipe sera de retour au sommet du football français et européen : « Il n’y a pas de date, la vie est ainsi faite. J’ai la chance, avec beaucoup d’efforts, de rester en bonne forme physique. Ça demande beaucoup de contraintes, familiales, amicales. Il faut vraiment être passionné. Je sais que si on arrivait à revenir sur le toit de l’Europe ou de la France… Mais je n’ai pas fixé de date. Je prends du plaisir lors des matchs de foot. Il y a des moments durs, mais il y a tellement de bons moments. Mon objectif est de faire en sorte de partir sur un bon résultat. Je ne veux pas partir sur ce qui peut être considéré comme un échec. Le jour où je sentirai que je n’ai plus la capacité de faire en sorte que l’OL gagne, je saurai partir sans faire de difficulté.«

Pour rappel, il est en poste depuis 1987, soit depuis 34 ans, rien que ça !