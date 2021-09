Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, le président du LOSC a tenu a donner les vrais chiffres du bilan de son prédecesseur.

« Je n’aime pas critiquer ce qui s’est passé auparavant. Mais au bout d’un moment je dis stop, surtout si on me soupçonne de mentir, il faut dire la vérité et arrêter de raconter des histoires. Pour revenir sur le LOSC, quand un club génère un déficit opérationnel structurel, et présente une dette au 31/12/2020, hors dette financière, de 160 M€ (87 M€ de dettes auprès des clubs à qui vous avez acheté des joueurs, 39 millions de dettes fournisseurs dont 29 millions de dettes d’agents, 33 millions de dettes fiscales et sociales dont 18 millions de dettes vis-à-vis de l’URSSAF) avec un cash disponible de 9 M€, ce club est dans une situation de naufrage économique », a déclaré Olivier Létang au quotidien régional.