En manque de temps de jeu du côté de Chelsea, Olivier Giroud pourrait bien faire ses valises cet hiver d’après son agent. En revanche, le buteur des Bleus semble déjà avoir fermé la porte à un retour en Ligue 1.

Encore auteur d’un doublé cette semaine avec l’équipe de France face à la Suède, Olivier Giroud est toujours dans une situation très délicate en club. Depuis l’arrivée de Timo Werner cet été, le Français a été relégué au rang de numéro 3 dans la hiérarchie des attaquants de Chelsea, derrière l’Allemand et Tammy Abraham. Bien qu’il ait toujours les faveurs de Didier Deschamps avec les Bleus, Olivier Giroud va devoir se poser les bonnes questions cet hiver pour s’assurer une place dans la liste des 23 sélectionnés pour disputer l’Euro 2021, dans à peine 7 mois.

Interrogé sur la situation de son poulain par Foot Mercato, son agent Michaël Manuello a d’abord relativisé sur la situation. « Il ne faut pas être aveugle, Frank Lampard a décidé de remettre Tammy Abraham devant lui. Ce n’est pas forcément juste par rapport à ce qu’Olivier avait fait en fin de saison. Mais il a le droit, c’est son choix. Donc effectivement si ça continue dans ce sens-là, alors oui en décembre on va se retrouver comme en décembre 2019. » L’an dernier à la même date, Olivier Giroud avait finalement décidé de prolonger en Angleterre, après avoir été pisté par plusieurs écuries de Serie A. « Il faut être honnête et c’est vrai que si ça continue, il faudra, d’abord pour lui, qu’il vive d’autres émotions, poursuit l’agent. (…) Pour être optimum et prétendre à être dans le onze titulaire des Bleus, il faut qu’Olivier ait plus de temps de jeu que les deux derniers mois. »

Annoncé comme une possible recrue de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours, l’attaquant de 34 ans semble prendre une toute autre trajectoire. « La France, ce n’est pas une priorité », confirme son conseiller. « C’est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n’est pas exclu, mais ce n’est pas une priorité. En terme d’émotions, il y a d’autres choses à vivre. Il a joué en France et il a été champion avec Montpellier. Aujourd’hui, il n’est pas qu’à la recherche de temps de jeu. Il est en recherche de plaisir, de qualité de vie et d’émotions fortes. Donc si jamais il peut découvrir encore une nouveauté, il ira vers la nouveauté. »

Très attentifs à la situation du buteur des Blues lors du dernier mercato, des clubs comme l’Inter Milan ou la Lazio de Rome pourraient alors revenir à la charge… à moins que son avenir soit toujours en Premier League. « Un nouveau club anglais avec des objectifs peut aussi le faire réfléchir car la grande différence avec la Premier League, c’est que ça reste un championnat hors norme, qui offre un plaisir différent », admet Michaël Manuello. « Donc si un vrai bon club de Premier League venait, oui ça pourrait peser. »