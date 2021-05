En fin de contrat en juin prochain avec les Blues, Olivier Giroud devrait rapidement retrouver un club. Le Français était tout proche de rejoindre l’Italie l’hiver dernier. Aujourd’hui, plusieurs clubs frappent à sa porte.

Avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le Milan doit se renforcer en attaque et recherche un 9 capable de planter à tout instant tout en participant au jeu collectif. Le favori au poste est Dusan Vlahovic mais la Fiorentina refuse de le vendre. Selon CalcioMercato, le nom d’Oliver Giroud revient alors à la mode. Son contrat expire en juin avec Chelsea et il est de plus en plus déterminé à se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle. Une opportunité à ne pas manquer.

L’hiver dernier, l’attaquant des Blues aurait déjà pu atterrir en Italie. La Juventus, la Roma mais aussi le Milan étaient sur le coup. Aujourd’hui, le Milan reste à l’affût et serait le club le plus insistant. Trois clubs en Angleterre, un en Espagne et un en Allemagne sont aussi intéressés.