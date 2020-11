Olivier Giroud ne songe pas encore à la retraite. Le joueur de Chelsea a confié dans un entretien à France Football qu’il espérait jouer encore jusqu’en 2024, si son corps le lui permet.

A 34 ans, Olivier Giroud n’est décidément pas prêt à raccrocher les crampons. Dans une interview accordée à France Football, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France s’est exprimé sur son avenir en abordant l’idée reçue, qu’à partir d’un certain âge, on ne devient plus compétitif dans le monde du foot. « C’est une question de mental. Pour durer, il faut en avoir envie. La barrière qu’on se met, qu’on nous met, est psychologique. Dans les mentalités, à 35 ans, c’est fini. A force d’entendre parler de son âge, on peut se dire : « Mes jours sont comptés. » Je ne sais pas pourquoi on en fait tout un plat » a-t-il confié au magazine hebdomadaire.

L’attaquant de Chelsea a de bonnes sensations et affiche encore une grosse forme physique à son âge. « Je ne me sens pas diminué, je suis en forme. Quand il y aura des signes, je le sentirai. Je serai lucide quand je prendrai conscience que j’ai perdu en vitesse, en explosivité, en jump… Mais j’espère avoir encore trois, quatre, cinq ans au plus haut niveau. C’est l’objectif. »

Dans cinq ans, Olivier Giroud aura 38 ans. Pas si loin de la frontière des 40… alors pourquoi pas un quadragénaire en équipe de France ?