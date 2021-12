Privé d’équipe de France depuis l’Euro, Olivier Giroud n’est pas pour autant « blacklisté » par Didier Deschamps.

Jeté aux oubliettes depuis la fin de l’Euro 2020 et le retour en pleine bourre de Karim Benzema, Olivier Giroud semble bien loin de l’équipe de France. Pourtant le sélectionneur Didier Deschamps, invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC ce vendredi, ne ferme pas la porte au meilleur buteur des Bleus en activité. Le nouvel attaquant du Milan AC pourrait même faire son retour pour la Coupe du monde 2022, au Qatar.

« Ce que je peux dire. Olivier Giroud a été dans les très bons résultats de l’équipe. Il a une situation qui est meilleure qu’avant l’Euro. Il est toujours sélectionnable. Après, reviendra-t-il ? Je lui ai dit. J’ai longuement discuté avec lui et il sait. Je l’ai eu. Je n’aime pas rentrer dans les détails. Je l’ai eu, il sait. Je ne sais pas ce qu’il dit. Peut-être que je l’ai eu après sa déclaration. il y a un côté affectif, ok, mais je ne donne pas une wild card à vie. Il y a des choix affectifs et des choix humains. Quand je n’ai pas pris certains joueurs malgré un statut. Un moment, cela s’arrête pour tout le monde. Je ne suis pas là pour donner des garanties. Vous avez l’impression qu’il ne peut pas revenir mais Olivier peut s’intégrer à plusieurs systèmes. C’est très difficile, quand un joueur a eu un statut, c’est trop dur d’avoir ce joueur à 10%, 20% ou 30%. Ce n’est pas possible pour n’importe qui même s’il dira que c’est bon et qu’on peut le prendre quand même. »